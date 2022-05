De 38-jarige John S. heeft tijdens politieverhoren bekend de dader te zijn van de bloedige schietpartij in een zorgboerderij in Alblasserdam op vrijdag. Ook heeft hij bekend betrokken te zijn bij de dood van een man in Vlissingen eerder die week. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) van Rotterdam maandag tegenover NU.nl. S. blijft nog zeker twee weken langer vastzitten.

S. heeft verklaringen afgelegd over zowel het schietincident in Alblasserdam als de dood van een man in Vlissingen. Hij werd eerder al door de politie met beide zaken in verband gebracht.

Het OM meldt dat S. uit Oud-Alblas verdacht wordt van "drie keer moord dan wel doodslag en twee keer een poging daartoe". De rechter-commissaris heeft maandag besloten dat de man veertien dagen langer blijft vastzitten.

De dodelijke slachtoffers van de schietpartij zijn een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw. Ook raakten bij die schietpartij een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zwaargewond. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde persoon raakte in shock. Hij is door een huisarts behandeld.

Verdachte mailde RTL Boulevard over motief

S. wordt ook verdacht van het doden van de Vlissingse schoenmaker Johan Quist, een paar dagen eerder op 4 mei. De winkelier was een willekeurig slachtoffer, schreef hij eerder in mails aan RTL Boulevard. In die mails schreef S., die kampt met psychische problemen, dat hij handelde uit "pure wanhoop en radeloosheid". "Het is al jaren oorlog in mijn hoofd."

S. zou de winkelier in Vlissingen hebben ontmoet via een chatroom voor homo's. De man zou door S. zijn vermoord om zijn wapen te testen.