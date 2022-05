Laat de rechter beslissen over de eventuele vrijlating van levenslanggestraften, zo adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) maandag. Op dit moment is het aan de minister voor Rechtsbescherming om te beoordelen of iemand voor gratie in aanmerking komt.

Aangezien een minister erover beslist, is de huidige procedure volgens de RSJ gevoelig voor politieke invloeden. "Bovendien is de strafrechter het meest toegerust voor deze complexe en maatschappelijk gevoelige afweging", aldus de raad. "Het gaat namelijk om de vraag welke strafrechtelijke doelen na verloop van tijd nog zijn gediend met het laten voortduren van de detentie."

Levenslang betekent in Nederland in principe ook levenslang, maar onder druk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moest ons land het mogelijk maken om na 25 jaar een herbeoordeling te krijgen. Het EHRM vindt een levenslange straf alleen humaan als de veroordeelde nog enige hoop kan koesteren.

De Nederlandse Hoge Raad sloot zich daarbij aan, waarna het beleid in 2017 werd gewijzigd.

In de afgelopen jaren is de kritiek op de gratieprocedure en de rol van de minister toegenomen. Vorig jaar kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan de procedure te heroverwegen. Het RSJ-advies over de levenslange gevangenisstraf sluit aan op deze heroverweging.