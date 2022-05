De 38-jarige John S. wordt ervan verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een zorgboerderij in Alblasserdam. Nog diezelfde dag maakte de politie bekend dat S. ook wordt verdacht van het doden van een schoenmaker in Vlissingen twee dagen eerder. Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak.

Op zorgboerderij Trio Tardi aan de Molensingel wordt op 6 mei rond 10.50 uur een schietpartij gemeld waarbij twee doden en twee zwaargewonden zijn gevallen. De dodelijke slachtoffers zijn een 16-jarig meisje uit Dordrecht en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam. Een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam hebben zware verwondingen opgelopen. Een derde persoon blijkt in shock te zijn geraakt en wordt nagekeken door een huisarts.

John S. wordt niet veel later aangehouden in een parkje in de buurt van de zorgboerderij. De man draagt een vuurwapen bij zich. Of hij dat wapen heeft gebruikt bij de schietpartij op de zorgboerderij, is nog niet duidelijk.

De 38-jarige S. komt uit Oud-Alblas, een dorpje naast Alblasserdam, en was cliënt op de zorgboerderij waar hij vrijdag het vuur opende. Op die zorgboerderij werken mensen met een beperking of psychische aandoening en worden mensen die terug willen komen in de maatschappij geholpen met hun re-integratie. Wat S. precies op de zorgboerderij deed, is nog niet bekend.

S. stond al langer bij de politie bekend als iemand die overlastgevend gedrag vertoonde. Het AD schrijft dat de politie bijvoorbeeld in 2017 naar zijn huis ging voor een incident. In december dat jaar zou hij meerdere vrouwen hebben bedreigd. S. had geen strafblad.

De middag van het schietincident op de zorgboerderij maakt justitie bekend dat S. ook wordt verdacht van een dood in Vlissingen. Daar werd woensdagavond 4 mei de zestigjarige schoenmaker Johan Quist dood aangetroffen in een winkel.

Donderdag komt in die zaak S. naar voren als verdachte. "We hebben geprobeerd hem snel op te sporen, maar zijn helaas ingehaald door de actualiteit", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

S. blijkt over zijn vermeende daden mails te hebben gestuurd aan RTL Boulevard. Dat maakt de redactie zaterdag bekend. De redactie zegt de mails zelf niet te hebben gezien, maar door het Openbaar Ministerie (OM) erop te zijn gewezen.

Door die mails krijgen we een eerste inzicht in het motief van S. Zo schrijft hij dat hij handelde uit "pure wanhoop en radeloosheid". Hij kampt al tijden met psychische problemen en heeft hier naar eigen zeggen geen hulp voor gekregen. Zijn frustraties hierover, en haat naar bepaalde personen, pent hij neer in de mail. "Het is al jaren oorlog in mijn hoofd."

Ook voegt S. foto's toe van de dode schoenmaker. Dat slachtoffer is willekeurig gekozen, schrijft S. Hij ontmoette de schoenmaker in een chatroom voor homo's en vermoordde hem om het wapen te testen dat hij via Telegram had gekocht. Ook zegt hij met het doden van Quist "zijn haat te uiten aan een persoon". Wie dat is, is niet duidelijk.

Het onderzoek naar S. is nog in volle gang. Hij zit op dit moment in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Maandag wordt S. voorgeleid.