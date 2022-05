De politie heeft zondagmiddag een man in zijn been geschoten op de Laan van Puntenburg nabij Utrecht Centraal. De man had even daarvoor twee NS-medewerkers bedreigd met een steekwapen, laten de politie en NS weten.

Het is niet duidelijk waar de verdachte de NS-medewerkers zou hebben bedreigd. Volgens een politiewoordvoerder werd de man na de vermeende bedreiging bij het oude NS-gebouw gesignaleerd door haar collega's. Daar negeerde hij meerdere waarschuwingen, waarop agenten de man neerschoten.

Hij is aanspreekbaar en niet in levensbedreigende situatie naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politiewoordvoerder.

Een NS-woordvoerder laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de medewerkers, maar dat zij erg geschrokken zijn. "We zijn blij dat de politie zo snel aanwezig was en dat de verdachte is aangehouden." De bedreigde medewerkers gaan aangifte doen.

De politie kan nog niet zeggen of er andere reizigers betrokken waren bij de gebeurtenissen nabij het station. Het onderzoek loopt nog.