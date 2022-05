Komende week wordt het met temperaturen tot 27 graden warm voor de tijd van het jaar en schijnt volop de zon. Naar het terras of het strand is daardoor goed mogelijk. Maar het blijft ook nog altijd droog, met alle gevolgen van dien, schrijft Weerplaza.

Maandag begint de warmte geleidelijk en kan het opwarmen tot temperaturen van 20 tot 25 graden. Het warme weer hebben we te danken aan een hogedrukgebied ten oosten van Nederland. Dinsdag loopt de temperatuur verder op. Landinwaarts kan het dan tussen de 26 en 27 graden worden.

Aan het einde van de dag kan het in noordwesten een beetje gaan regenen op dinsdag, maar daar blijft het naar verwachting bij. Ook zal het hogedrukgebied verder naar het oosten schuiven, wat ervoor kan zorgen dat het bewolkter wordt en dat de wind toeneemt.

Vanaf woensdag wordt het dan ook iets kouder, maar regenen gaat het naar alle waarschijnlijkheid niet. Woensdag wordt het een graad of 20, donderdag een graad of 18 en op vrijdag zo'n 17 graden.

Volgend weekend lijkt een nieuw hogedrukgebied zich in een rap tempo op te bouwen boven Scandinavië. De wind zal warmere lucht gaan aanvoeren, waardoor de temperatuur ook weer omhooggaat.

Ook dan blijft het droog, maar daar blijft het niet bij. Volgens Weerplaza laat vooral het Europese weermodel een duidelijk beeld zien. De komende twee weken valt er vrijwel geen druppel.

En dat is een probleem, want al sinds maart is het droog. Een droogte zoals dit jaar komt maar eens in de twintig jaar voor. Dat is een probleem voor boeren, omdat hun gewassen slechter groeien, maar ook de kans op bosbranden neemt erdoor toe.