Bij een ongeluk met twee voertuigen op de A2 bij Breukelen (Utrecht) zijn zondagochtend vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht, drie anderen naar een ander ziekenhuis. Ook een hond raakte bij het ongeval gewond.

Het dier is afgevoerd met een dierenambulance, aldus de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Op Twitter schrijft de politie dat de slachtoffers aanspreekbaar zijn. Hoe het met de mensen en de hond is, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Over de oorzaak van het ongeval kon de woordvoerder nog geen uitspraken doen.

Als gevolg van het verkeersongeluk werd de A2 ter hoogte van Breukelen, in de richting Amsterdam, afgesloten voor verkeer. Er moest onderzoek worden gedaan en de voertuigen moesten worden geruimd. Verkeer kon omrijden via de A9, de A1 of de A27. Rond 10.45 uur was het onderzoek afgerond en werd de weg weer vrijgegeven.