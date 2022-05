Twee voetgangers (19 en 20 jaar) overleden bij aanrijding in Loon op Zand

Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat ze een weg overstaken in Loon op Zand en werden aangereden door een 23-jarige automobilist. Het gaat om een negentienjarige man uit Waalwijk en een twintigjarige man uit Drunen.

Het verkeersongeval gebeurde op de Midden Brabantweg. Een slachtoffer overleed ter plaatse, de ander in het ziekenhuis.

De Midden Brabantweg is een autoweg waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. De twee slachtoffers werden aangereden ter hoogte van een bushalte. "We onderzoeken nu of de twee voor het ongeluk daar uit de bus zijn gestapt", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

De automobilist is niet aangehouden na het ongeval en wordt vooralsnog niet als verdachte gezien. De persoon had niet gedronken.