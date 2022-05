De dag start fris met in het noorden van het land 3 tot 5 graden. Op andere plekken is het minder koud. Er is in het noorden wel veel kans op zon. Later op de dag geldt dat voor het hele land.

De temperatuur loopt zondag op tot 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordenwind.

