Van en naar Utrecht Centraal was zaterdagavond tijdelijk geen treinverkeer mogelijk. De stationshal en een deel van de perrons van het station waren door de politie ontruimd na de vondst van een achtergebleven koffer in de centrale hal van het station.

Een woordvoerder van Politie Utrecht zei tegen NU.nl dat de stationshal uit voorzorg werd ontruimd en dat het Team Explosieven Verkenning was opgeroepen voor onderzoek.

Op de sporen 5 tot en met 9 konden tijdelijk geen treinen stoppen waarop de NS het treinverkeer bij Utrecht heeft stilgelegd.

ProRail meldt op Twitter dat het station weer volledig in gebruik is en dat het treinverkeer langzaam weer wordt opgestart. Er zal vanaf Utrecht Centraal in alle richtingen een zogenaamde Sprinterdienstregeling gelden om alle reizigers alsnog te vervoeren. De spoorbeheerder raadt reizigers aan de reisplanner te raadplegen.