John S. (38), de man die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam waarbij vrijdag een 16-jarig meisje en 34-jarige vrouw omkwamen, handelde uit "pure wanhoop en radeloosheid". Dat schreef hij enkele minuten voor zijn vermeende daad in een mail aan RTL Boulevard.

In de mail zegt S. dat hij al tijden kampt met psychische problemen en dat hem geen zorg wordt verleend. Er staat een opsomming in van vele frustraties en haat.

De opsomming gaat gepaard met enkele gruwelijke foto's van een winkelier uit Vlissingen, die de politie op woensdag 4 mei dood aantrof in zijn zaak in het centrum van de stad. Ook staan er details in de mail die alleen de schutter kan weten, meldt RTL Boulevard.

Vlissinger zou willekeurig slachtoffer zijn

De verdachte zou volgens RTL Boulevard hebben aangegeven dat de Vlissingse winkelier een willekeurig slachtoffer was. Hij zou die hebben ontmoet via een chatroom voor homo's. De man zou door S. zijn vermoord om zijn wapen te testen "en zijn haat te uiten aan een persoon waarvan de naam om privacyredenen niet genoemd wordt in dit artikel", zegt het programma. Het wapen zou gekocht zijn via Telegram.

RTL Boulevard werd zaterdag door het OM benaderd over de mails. De redactie had ze zelf toen nog niet ontdekt. Het programma zegt eruit te publiceren wegens de nieuwswaarde.

Verdachte wordt maandag voorgeleid

Het OM kan verder niet veel zeggen over de mails, omdat ze deel uitmaken van het onderzoek naar de incidenten in Alblasserdam en Vlissingen.

De verdachte zit in beperkingen. Hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt maandag voorgeleid.

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam reageerde zaterdagavond al snel via Twitter: "Onthullingen zojuist in RTL Boulevard raken ons diep. Alblasserdam krijgt hiermee een eerste inzicht in de drijfveren van de verdachte van de schietpartij op de zorgboerderij. Veel vragen blijven nog onbeantwoord. Reden om onverminderd gemotiveerd te blijven omzien naar elkaar."

Politie verrichte huiszoekingen

Naar aanleiding van de fatale schietpartij bij de zorgboerderij verrichte de politie huiszoekingen. Dat is onderdeel van het onderzoek dat plaatsvindt en in volle gang is.

Burgemeester Paans heeft zaterdagmiddag bloemen gelegd bij de zorgboerderij. Op het kaartje bij het boeket dat Paans namens het college en de gemeenteraad neerlegde, staat te lezen: "Prachtige mensen! Op een gitzwarte dag. Zie om naar elkaar!"

De burgemeester sprak ook met aangeslagen Alblasserdammers. Er zijn al veel bloemen neergelegd bij de ingang naar de zorgboerderij.