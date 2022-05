In de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is code geel van kracht. Het KNMI heeft dat zaterdagmiddag afgekondigd, omdat het instituut stevige onweersbuien en lokaal hagel verwacht in het zuidoosten van het land.

In de buurt van Wehl, een dorp bij Doetinchem, deed zich zaterdagmiddag een windhoos voor. Dat gebeurde rond 14.30 uur, tijdens enkele felle onweersbuien die naar het oosten trokken.

De weersverwachtingen voor zondag zijn beter. Dan wordt het zonnig en droog.

De dagen daarna wordt het nog warmer. Dan zijn temperaturen boven de 20 graden mogelijk.