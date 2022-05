Een auto is zaterdag op de A67 in de buurt van Veldhoven over de kop geslagen, meldt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. De vrouwelijke bestuurder is zwaargewond geraakt nadat een vrachtwagen was ingereden op haar voertuig. Het verkeer wordt omgeleid.

Er waren in totaal drie voertuigen bij het ongeval betrokken, waaronder de vrachtwagen. De A67 tussen Eersel en Veldhoven is inmiddels afgesloten.

De vrouwelijke bestuurder van de over de kop geslagen auto is zwaargewond geraakt bij het ongeval, meldt de politiewoordvoerder aan NU.nl. Het kostte de hulpdiensten ter plaatse enige moeite om haar uit de auto te bevrijden. Ze is inmiddels met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis.

De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. De politie sluit niet uit dat onoplettendheid van hem tot het ongeval heeft geleid. De man heeft mogelijk een file over het hoofd gezien.

De verkeersongevallenanalyse gaat onderzoek doen. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding duurt naar verwachting tot 15.00 uur.