Naar aanleiding van de fatale schietpartij bij een zorgboerderij in Alblasserdam worden huiszoekingen verricht door de politie. Dat is onderdeel van het onderzoek dat plaatsvindt en in volle gang is, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Rotterdam zaterdag.

Hij bevestigt berichtgeving van RTL Nieuws, dat meldde dat de politie een tijdlijn opstelt, met getuigen spreekt en de verdachte verhoort.

De verdachte is een 38-jarige man uit Oud-Alblas. Bij de schietpartij vielen vrijdag twee doden en twee zwaargewonden.

Ook wordt de man verdacht van een incident in Vlissingen, waar deze week een winkeleigenaar dood werd gevonden in een winkel. Voor beide zaken wordt de verdachte maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Tot die tijd brengt het OM geen nadere informatie naar buiten. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.