In de nacht van donderdag op vrijdag zijn auto's van Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam beschadigd. Dat gebeurde aan de Marconistraat bij de Merwehaven, in de buurt van een cruiseschip waarop vluchtelingen worden opgevangen, meldt de politie zaterdag.

De maker van een online verspreide video van beschadigingen, Jamal Statsenko, zegt tegen NU.nl dat onder meer geld en een kinderfietsje uit de auto's zijn gestolen. Op de beelden is te zien dat auto's zijn leeggehaald en dat de ramen zijn ingeslagen.

"Op de parkeerplaats stonden zowel Nederlandse als Oekraïense auto's, maar alleen de Oekraïense auto's zijn beschadigd en beroofd", aldus Statsenko. Ook zouden Oekraïense bankbiljetten zijn verscheurd.

Volgens de politie is het onduidelijk of alle beschadigde auto's van Oekraïners zijn. De politie zegt dat de gedupeerden met hulp van het Leger des Heils aangifte doen.

Oekraïense verzekering dekt schade niet

De slachtoffers denken volgens een woordvoerder van Stichting Oekraïners in Nederland dat dit het werk van Russen is, al hebben ze daarvoor geen bewijs. Hij zegt dat de auto's weliswaar verzekerd zijn, maar dat de Oekraïense verzekering dit soort schade in het buitenland niet dekt.

Volgens hem hebben de vernielingen geleid tot woede en in sommige gevallen paniek bij de slachtoffers. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen ertoe op zich te melden.