Een dronken automobilist is zaterdag rond 5.00 uur een woonhuis van een jong gezin binnengereden in Oss, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. De 42-jarige man uit Geffen is aangehouden, zijn rijbewijs is ingevorderd.

Het huis aan de Kromstraat staat aan een T-splitsing. "In plaats van links- of rechtsaf te slaan, is de automobilist rechtdoor de woonkamer van dit gezin binnengereden", vertelt de woordvoerder. "De ravage is enorm."

Niemand raakte gewond bij het incident. Wel kan het gezin gebruikmaken van Slachtofferhulp Nederland als het dat wil. Het huis is niet onbewoonbaar verklaard. De brandweer hoefde het huis ook nog niet te stutten.

Het is onduidelijk of het gezin op dit moment in het huis kan verblijven. Als het een tijdelijk onderkomen nodig heeft, zorgt de gemeente daarvoor, aldus de woordvoerder van de politie.