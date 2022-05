Zaterdag is het overwegend bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. In de loop van de dag klaart het vanuit het noorden op.

In de ochtend is het bewolkt en regent of motregen het af en toe. Later in de ochtend wordt het in het westen van het land droog.

Rond de middag draait de wind naar het noorden. Ook neemt hij toe in kracht, tot windkracht 3 of 4. Het klaart geleidelijk op steeds meer plaatsen op, maar in het zuidoosten van het land blijft de kans op een bui nog aanwezig. Het wordt maximaal 14 tot 19 graden. Daarmee is het frisser dan vrijdag.

's Avonds blijft het overal droog en wordt het vanuit het noorden helder. De noordelijke wind zwakt geleidelijk iets af. Halverwege de avond is het 13 tot 16 graden. In de nacht naar zondag wordt het koud: zo'n 4 tot 7 graden.

