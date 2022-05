De 38-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij vrijdag in Alblasserdam was vermoedelijk ook betrokken bij een dodelijk misdrijf op woensdagavond 4 mei in Vlissingen. Dat zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar vrijdagmiddag tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Alblasserdam.

"Kort na het drama in Alblasserdam bleek dat de verdachte dezelfde man was als waar de politie uit Zeeland naar op zoek was", zei Hillenaar. In Vlissingen werd afgelopen woensdagavond een dode man aangetroffen in een winkel. Er zou een link zijn tussen de twee misdrijven, maar daar kon Hillenaar nog niets over zeggen.

De verdachte komt uit Oud-Alblas, een dorp naast Alblasserdam. Volgens het OM had hij geen strafblad, maar stond hij bij de politie wel bekend als een "overlastgevende persoon". Uit het opsporingsonderzoek blijkt tot nu toe dat de man alleen heeft gehandeld. Ook heeft hij eerder op de zorgboerderij verbleven. Hij was daar cliënt, aldus het OM. De verdachte zit vast en mag momenteel alleen contact hebben met zijn advocaat.

Bij de dodelijke schietpartij op de zorgboerderij in het Zuid-Hollandse Alblasserdam kwamen een zestienjarig meisje uit Dordrecht en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam om het leven. Bij het incident raakten ook en twintigjarige man en twintigjarige vrouw zwaargewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Een twaalfjarige jongen raakte in shock en is behandeld bij de huisarts.