De 38-jarige John S., die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij vrijdag in Alblasserdam, was vermoedelijk ook betrokken bij een dodelijk misdrijf op woensdagavond 4 mei in Vlissingen. Dat zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar vrijdagmiddag op een persconferentie in het gemeentehuis van Alblasserdam.

In Vlissingen werd afgelopen woensdagavond een dode man, een zestigjarige schoenmaker, aangetroffen in een winkel. "Kort na het drama in Alblasserdam bleek dat de verdachte dezelfde man was als waar de politie uit Zeeland naar op zoek was", zei Hillenaar. Er zou een link zijn tussen de twee misdrijven, maar verder kon Hillenaar daar nog niets over zeggen.

Een woordvoerder van de politie Zeeland vertelt aan NU.nl dat woensdagavond al gauw duidelijk werd dat het ging om een misdrijf. "We hebben toen een groot onderzoek opgestart en in de loop van donderdag kwam de verdachte naar voren: John S. We hebben hem met urgentie geprobeerd op te sporen, maar zijn helaas ingehaald door de actualiteit."

De verdachte komt uit Oud-Alblas, een dorp naast Alblasserdam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had hij geen strafblad, maar stond hij bij de politie wel bekend als een "overlastgevende persoon". S. zit vast en mag momenteel alleen contact hebben met zijn advocaat.

Uit het opsporingsonderzoek blijkt tot nu toe dat de man alleen heeft gehandeld. Ook heeft hij eerder op de zorgboerderij verbleven. Hij was daar cliënt, aldus het OM.

Bij de dodelijke schietpartij op de zorgboerderij in het Zuid-Hollandse Alblasserdam kwamen vrijdagochtend een zestienjarig meisje uit Dordrecht en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam om het leven. Bij het incident raakten ook een twintigjarige vrouw uit Alblasserdam en een twaalfjarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht zwaargewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Een andere persoon raakte in shock en is behandeld bij de huisarts.

48 Hulpdiensten massaal op de been na dodelijke schietpartij Alblasserdam

Verdachte was nog gewapend tijdens aanhouding

Districtschef Dennis den Os van politie-eenheid Zuid-Holland-Zuid vertelde dat de politie om 10.50 uur een melding kreeg van de schietpartij en hoorde dat de verdachte op de vlucht was geslagen. De agenten die als eerste op de boerderij aankwamen, troffen daar twee doden en twee zwaargewonden aan.

Andere agenten openden een klopjacht op de gewapende verdachte. De achtervolging eindigde in een parkje in de buurt, waar de man kon worden aangehouden. De verdachte was op dat moment nog gewapend, aldus Den Os. Of dit ook het vuurwapen was waarmee hij had geschoten op de zorgboerderij, moet nog blijken.

Het Openbaar Ministerie van Rotterdam is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het schietdrama. In het kader van dat onderzoek zijn volgens Hillenaar vrijdag ook diverse huiszoekingen gedaan.

Gitzwarte dag voor Alblasserdam

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam sprak op de persconferentie van een "gitzwarte dag" voor zijn gemeente. Aan het begin van de dag hoorde hij over een ernstig scooterongeluk in de plaats. Daarbij kwamen twee jonge vrouwen om het leven, zo bleek later. Daarna hoorde hij van de "verschrikkelijke gebeurtenissen" op de zorgboerderij.

Paans sprak zijn waardering uit voor de hulpverleners van de ambulance en de politie en het "daadkrachtige en snelle handelen" van de werknemers van de zorgboerderij, "die klaarstonden voor hun cliënten".

De burgemeester sprak vrijdag op de boerderij met nabestaanden, cliënten en andere getroffenen over wat zij hadden beleefd en over de angst en het verdriet die zij voelden. "Het is heel heftig voor hen geweest en wat ze hebben meegemaakt zal nog lang in het geheugen gegrift staan. Laten we daarom om hen heen gaan staan, compassie tonen en omzien naar elkaar", riep hij de inwoners van zijn gemeente op.