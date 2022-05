Vijf schepen onder Russische vlag zijn sinds 17 april aangemeerd in Nederlandse havens. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat desgevraagd. Vanwege de oorlog in Oekraïne geldt sinds die datum een EU-verbod voor Europese havens om Russische schepen toegang te verlenen.

De schepen die alsnog Nederlandse havens zijn binnengevaren, vielen onder uitzonderingsregels. Die regels bepalen dat vaartuigen met gas, olie, landbouwproducten of medicijnen wel mogen aanmeren.

Een woordvoerder van het ministerie kon niet direct zeggen in welke havens de Russische schepen binnenkwamen. Wel is duidelijk dat minstens een van de schepen in Rotterdam aanmeerde, zo meldt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam.

De economische strafmaatregel van de Europese Unie tegen Rusland geldt alleen voor vaartuigen die onder de Russische vlag varen. Het grootste deel van de schepen die tussen Russische en Nederlandse havens varen, staat officieel geregistreerd onder een andere vlag en kan voorlopig ongestoord EU-landen bereiken.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is voor miljarden aan olie, gas en kolen in de haven van Rotterdam gearriveerd, berekende het Finse onderzoekscentrum voor Energie en Schone Lucht (CREA).

Commotie rondom schip Sunny Liger

Vorige week ontstond commotie rond het schip Sunny Liger, dat een lading Russische gasolie aan boord heeft. Zweedse havenarbeiders weigerden die lading scheepsbrandstof te lossen.

Vervolgens zette het schip, dat in de Marshalleilanden is geregistreerd, koers naar Nederland. Maar in Rotterdam en Amsterdam verzette vakbond FNV Havens zich tegen de komst van de Sunny Liger, die nu al dagenlang voor anker ligt in de Noordzee.