Het weer dit weekend kent twee gezichten: zaterdag trekken er buien over het land, terwijl zondag een stralende Moederdag belooft te worden, aldus Weerplaza.

Zaterdag begint regenachtig. In de ochtend trekt een neerslaggebied van west naar oost over het land. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen op en komt de zon tevoorschijn. Toch kan 's middags landinwaarts nog een bui vallen.

De temperatuur komt zaterdag in het noorden uit tussen de 15 en 17 graden. In de zuidelijke helft van het land stijgt het kwik tot 18 à 20 graden.

Zondag krijgen we dezelfde temperaturen, al zal het vanwege de stralende zon een stuk aangenamer aanvoelen. Een hogedrukgebied zorgt ervoor dat heel Nederland getrakteerd wordt op prachtig weer op Moederdag.

Na het weekend komt de temperatuur op veel plekken boven de 20 graden uit. Lokaal kan het zelfs zomers warm (25 graden of hoger) worden. Het blijft na het weekend de hele week lekker weer, met elke dag zon en weinig kans op neerslag.