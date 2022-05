Op de Dam in Amsterdam is zaterdag een solidariteitsdemonstratie voor het abortusrecht. Aanleiding is het nieuws van deze week dat in de Verenigde Staten mogelijk het federale abortusrecht wordt afgeschaft. Staat het recht op abortus ook in Nederland onder druk?

In 1970 ging de feministische actiegroep Dolle Mina in Nederland al de straat op om aandacht te vragen voor de abortuskwestie. Zij schreven 'Baas in eigen buik' op hun lichaam. 52 jaar later wordt deze leus opnieuw gebruikt voor de solidariteitsdemonstratie in Amsterdam. Het recht op abortus staat nu namelijk weer op het spel, vindt Annemieke van Straalen, een van de organisatoren van de demonstratie. "Het abortusrecht is een mensenrecht, maar het blijkt absoluut niet vanzelfsprekend."

Ook in Nederland is abortus verboden

Eigenlijk moeten we ons in Nederland altijd zorgen maken over het recht op abortus, zegt directeur Anniek de Ruijter van Bureau Clara Wichmann, dat streeft naar een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen. In Nederland staat abortus namelijk beschreven in het strafrecht. Dat betekent dat abortus verboden en strafbaar is voor degene die het uitvoert, tenzij het wordt gedaan zoals beschreven in de Wet afbreking zwangerschap.

Het recht op abortus is dus de uitzondering en niet de regel, aldus De Ruijter. Dat het besluit om een zwangerschap af te breken nog altijd in het Wetboek van Strafrecht staat, laat volgens organisator Van Straalen zien hoe we als samenleving naar de abortuskwestie kijken. "Met mitsen en maren is het mogelijk, maar eigenlijk wordt het dus nog gezien als misdrijf." Het toont ook aan dat zo'n besluit wordt gezien als een publieke aangelegenheid, niet als een individuele keuze van de persoon met een baarmoeder, laat De Ruijter weten.

Toegang tot veilige abortus

De kans is echter klein dat de Wet afbreking zwangerschap wordt ingetrokken, zegt De Ruijter. Een meerderheid van het parlement zou daarmee moeten instemmen. En in Nederland is het merendeel van de mensen voor het recht op abortus. Opinieonderzoeksbureau TNS NIPO concludeerde in 2017 dat 72 procent van de Nederlanders sterk of overwegend voor abortus was en 24 procent tegen.

"Maar het nieuws uit de Verenigde Staten benadrukt dat toegang tot veilige abortus ook in westerse landen, waar je denkt dat het recht op zelfbeschikking goed geregeld is, niet vanzelfsprekend is", zegt Van Straalen.

Ook in Nederland wordt er geprotesteerd op de stoep van abortusklinieken. En de lobby tegen abortus wordt steeds sterker, waarschuwen De Ruijter en Van Straalen. Zo is er de stichting Schreeuw om Leven, die jaarlijks de Mars voor het Leven organiseert. Maar ook de minder bekende Transatlantic Christian Council, die warme banden onderhoudt met de antiabortusbeweging in de Verenigde Staten. "Ze staan misschien niet op een podium, maar hebben wel een duidelijk conservatieve agenda", aldus Van Straalen. En dan zijn er nog christelijke politieke partijen, zoals de SGP en de ChristenUnie, die zich verzetten tegen abortus.

Abortus in Europa. Abortus in Europa. Foto: NU.nl

Corona? Dan geen abortus

In februari werd in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor een abortus af te schaffen. Een maand later werd er ook mee ingestemd dat de abortuspil beschikbaar moet worden via de huisarts. In beide gevallen stemde een ruime meerderheid voor.

Maar daartegenover staat bijvoorbeeld de Pro Life Zorgverzekering, die abortus niet vergoedt. Of dat mensen met een baarmoeder tijdens de coronacrisis moeilijk aan de abortuspil konden komen. Die kreeg je niet van de huisarts en als je besmet was met het coronavirus mocht je niet naar de abortuskliniek.

"Grote alertheid is geboden. Het is nooit zo bij bevochte rechten dat je kan uitrusten. Dingen worden niet vanzelf beter en kunnen ook achteruitgaan", aldus De Ruijter.

Het is volgens Van Straalen van groot belang om tijdens de demonstratie op de Dam niet alleen solidariteit te tonen met de proabortusbeweging in de Verenigde Staten, maar ook het gesprek in Nederland op gang te houden. "Juist nu het goed gaat. Op het moment dat er getornd wordt aan het recht op zelfbeschikking, ben je al te laat. Het lijkt een ver-van-mijn-bedshow, maar dat is het niet." Van Straalen benadrukt dat niet alleen mensen met een baarmoeder het gesprek moeten voeren. "Het is iets wat iedereen aangaat."