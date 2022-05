Bij een schietpartij in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zijn vrijdagochtend twee mensen overleden, meldt de politie. Twee anderen raakten ernstig gewond. Er is een verdachte aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.

Het incident speelde zich af aan de Molensingel. Lokale media melden dat de schietpartij plaatsvond op een zorgboerderij, die zou zijn afgezet door hulpdiensten. De politie kan dit niet bevestigen en zegt later met meer informatie over de situatie te komen.

Twee traumahelikopters werden opgeroepen. De politie vraagt mensen de hulpverleners de ruimte te geven en meldt dat omstanders getuige waren van het schietincident. Voor hen wordt speciale hulp geregeld.

Het terrein rond de boerderij is afgezet en de toegangsweg naar de boerderij is dicht. Bij het terrein is forensische opsporing aanwezig.

De zorgboerderij waar het incident plaats zou hebben gevonden, heet Tro Tardi en richt zich op dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen. Dat kunnen mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer zijn. Daarnaast biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die "de draad in hun leven weer op moeten pakken", bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer bekend is.