De dodelijke slachtoffers van de schietpartij van vrijdagochtend in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zijn een 16-jarig meisje uit Dordrecht en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam, zo meldt de politie. Bij het incident raakten een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zwaargewond. Er is een verdachte aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.

De schietpartij gebeurde even voor 11.00 uur op zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel. "Daarbij heeft een man geschoten. Hij heeft twee slachtoffers dodelijk geraakt en er zijn twee zwaargewonden gevallen", zegt een politiewoordvoerder ter plaatse. De gewonden komen uit Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam.

Na de schietpartij kwamen twee traumahelikopters, meerdere ambulances en andere hulpdiensten ter plekke. De verdachte kon daarna worden aangehouden in een parkje in de buurt, aldus de politie. Het gaat om een 38-jarige man uit Oud-Alblas, een dorp naast Alblasserdam. Het AD meldde eerder op basis van bronnen dat het gaat om John S. uit Oud-Alblas, een man die bij de politie al jaren bekend zou zijn.

Bij de aanhouding is het vuurwapen in beslag genomen. "We zijn heel blij dat we hem zo snel mogelijk konden stoppen en dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen", zegt de woordvoerder.

Betrokkenen worden opgevangen in de buurt

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij was. Ook kan de politie niet zeggen of de verdachte een bekende van de politie is.

De politie heeft de afgelopen uren forensisch onderzoek gedaan en gesproken met getuigen. De komende tijd volgt nog meer onderzoek om de aanleiding van de schietpartij te achterhalen. "We kunnen daar nog niet op vooruitlopen." Burgemeester Jaap Paans houdt om 17.00 uur een persconferentie over de schietpartij.

Familieleden van de slachtoffers en direct betrokkenen worden opgevangen op een locatie in de buurt. Ook voor mensen die niet direct betrokken zijn maar er toch met anderen over willen praten, is een locatie geregeld.

Er zijn veel familieleden naar de zorgboerderij gekomen, waar vooral kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of (psychische) aandoening werken. Ook biedt de boerderij re-integratieplekken voor mensen die terug in de maatschappij proberen te komen.

Tro Tardi is opgericht in 2007 en werkt veel met koeien, kalveren, pony's en paarden. De zorgboerderij krijgt steun van de gemeente Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie.