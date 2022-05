De dag start op veel plaatsen grijs met mist of lage bewolking. Wel blijft het bijna overal droog. Daarbij laat de zon zich in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zien.

Landinwaarts lopen de temperaturen op tot 18 tot 21 graden. De hoogste waarden komen in Limburg en de Achterhoek voor. Langs de kust is het een stuk frisser. Dat komt door de wind die uit westelijke richting komt en matig van kracht is.

In de avond raakt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog. Het wordt 's nachts niet koud met temperaturen tussen 12 en 15 graden.

