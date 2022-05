Direct na het laatste fluitsignaal van de Conference League-wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille (0-0) barstte het feest los op het Stadhuisplein in Rotterdam. Ongeveer vijfduizend aanwezige Feyenoord-fans keken de halve finale op grote schermen die op het plein waren opgehangen.

Er vlogen veel bekers bier door de lucht en er werden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl de fans luidkeels meezongen met de muziek nadat hun club de finale van het derde Europese bekertoernooi had bereikt.

Hoewel sommige fans kort voor het einde van de wedstrijd al een feestje vierden, keken de meeste mensen toen nog met veel spanning naar de grote schermen op het plein. Ieder spannend moment werd in de laatste minuten met veel geschreeuw ontvangen.

Op het Hofplein in de stad stonden tientallen mensen in en om de fontein te dansen, die groen was gekleurd vanwege de prestatie van Feyenoord. Auto's en scooters stonden vast op de rotonde en toeterden om het feest te vieren.

De politie was aanwezig, maar greep niet in.