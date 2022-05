Tot nu toe hebben 38 Oekraïense leraren een aanvraag gedaan om als leerkracht aan de slag te gaan op een Nederlandse school. Daarvan zijn twee aanvragen inmiddels goedgekeurd, blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs die zijn opgevraagd door NU.nl.

Oekraïense leraren die in Nederland als docent aan de slag willen, moeten hun diploma laten erkennen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarnaast moeten zij beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In afwachting van de erkenning van hun diploma kunnen leerkrachten uit Oekraïne wel alvast aan de slag als bijvoorbeeld onderwijsassistent. De leraar werkt dan samen met een bevoegde Nederlandse leraar. Hiervoor is wel een VOG nodig.

Gevluchte Oekraïners mogen sinds 1 april in Nederland werken. Schoolbesturen hoeven voor werknemers uit Oekraïne tijdelijk geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel moeten werkgevers aan het UWV melden dat ze een Oekraïner in dienst nemen.

Bijna 9.300 Oekraïense kinderen ingeschreven

Het ministerie meldt verder dat inmiddels 9.277 Oekraïense kinderen zijn ingeschreven op een Nederlandse school. Twee weken geleden meldde het ministerie nog aan NU.nl dat het om zeker 7.300 kinderen ging. In Nederland zijn nu ongeveer vijftienduizend leerplichtige Oekraïense kinderen.

De kinderen gaan naar een zogeheten nieuwkomersschool (een school voor kinderen die net in Nederland zijn) of naar een reguliere basisschool. Ook zijn er op diverse plekken in het land tijdelijke onderwijslocaties geopend. Deze voorzieningen zijn nodig als op reguliere scholen geen plek is.

Op de nieuwkomersscholen leren de Oekraïense kinderen Nederlands, voordat ze doorstromen naar het reguliere onderwijs. De vakken op de tijdelijke locaties mogen ook in de Oekraïense taal worden gegeven.