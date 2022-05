De achttienjarige jongen die in de jeugdgevangenis in Den Hey-Acker in Breda een negentienjarige medegedetineerde doodstak, deed dat naar eigen zeggen uit noodweer. Advocaat Asha Neermawatie Nandoe zegt in gesprek met Tubantia dat haar cliënt zich "totaal niet veilig" voelde in de gevangenis.

Neermawatie Nandoe wil daarom begeleiders en medegevangenen verhoren. "Ik wil weten hoe de sfeer en stemming daar waren. Hij voelde zich al maanden niet veilig."

De advocaat weerspreekt ook geruchten dat haar cliënt in de gevangenis vastzat voor een eerder dodelijk incident. "Hij zit ook niet vast voor handel of bezit van drugs", voegt zij toe, nadat bronnen aan Tubantia vertelden dat de verdachte voor de aanval in een psychose terechtkwam door drugsgebruik. "Als dat het geval was, had justitie dat wel naar buiten gebracht."

Neermawatie Nandoe zegt dat haar cliënt binnenkort een verklaring aflegt bij de politie. De achttienjarige Hagenaar wordt verdacht van moord, doodslag en poging tot doodslag, schrijft Tubantia.

Bij het steekincident raakte ook een twintigjarige gedetineerde gewond. Hij is aan zijn verwondingen verzorgd in het ziekenhuis.

'Vaker onrust bij Den Hey-Acker'

Eerder schreef Omroep Brabant al dat er vaker onrust heerst bij Den Hey-Acker. Zo zouden uitbraken, geweld en intimidatie een terugkerend probleem zijn voor werknemers van de jeugdgevangenis.

De Rijks Justitiële jeugdinrichting (RJJI) heeft maatregelen genomen na het steekincident. Zo zijn in alle RJJI-locaties tijdelijk scherpe messen verboden. Waar het eerst nog mogelijk was om tijdens kookactiviteiten vlees of groente te snijden, mag voortaan alleen nog maar met voorgesneden voedsel gekookt worden. Schilmesjes worden vervangen door dunschillers, maar bestekmessen om boterhammen te smeren blijven wel beschikbaar.