Bij een ongeval met een zweefvliegtuig op zweefvliegveld Terlet bij Arnhem is donderdagmiddag een piloot gewond geraakt. Met onbekende verwondingen is hij naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur toen het zweefvliegtuig met een lier werd opgelaten. Om onbekende reden ging er iets fout en klapte het toestel op de grond uit elkaar, aldus de woordvoerder.

De piloot kwam vervolgens klem te zitten in het toestel. Hij is door de brandweer bevrijd. Volgens de politie was de piloot na het ongeluk aanspreekbaar. De piloot was de enige inzittende van het zweefvliegtuig dat ook is ontworpen voor één persoon.

De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek op de plaats van het ongeval. Het is gebruikelijk dat de OVV zulk onderzoek doet bij incidenten in de luchtvaart.