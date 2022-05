De korpsleiding van de Nationale Politie laat onafhankelijk onderzoek doen naar de omstandigheden rond de zelfdoding van politieagent Mike Versteege in december 2019, meldt NRC. De digitaal expert van de Landelijke Eenheid stierf op 31-jarige leeftijd. Hij zou zijn gepest door leidinggevenden.

De ouders van Versteege zijn blijven aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden die er toe hebben geleid dat hun zoon na een politieloopbaan van elf jaar een einde aan zijn leven maakte.

De politie zegt open te staan voor een onafhankelijke beoordeling van het politieonderzoek. "De politie hoopt dat deze aanvullende toetsing vragen bij de nabestaanden kan wegnemen en dat zij daardoor beter in staat zijn het overlijden van Mike een plek te geven", deelt zij mee aan NRC.

Commissie Brouwer: Professionaliteit Speciale Eenheid schoot tekort

Eerdere gevallen van zelfdoding bij de politie zijn onderzocht door een commissie onder leiding van burgemeester en jurist Oebele Brouwer. Het is nog niet duidelijk of Brouwer ook nu het onderzoek zal leiden.

De commissie concludeerde in november 2021 in het rapport Uit het zicht onder meer dat er bij de uitvoering van undercoveroperaties te weinig aandacht is voor het mentale welzijn van infiltranten. Ook schoot de Speciale Eenheid tekort in professionaliteit.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).