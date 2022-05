Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant heeft woensdag bij monde van een officier van justitie erkent dat Nederland een technische bijdrage heeft geleverd aan het hacken van encryptietelefoonaanbieder Sky ECC. Volgens advocaten betekent dit dat justitie heeft gelogen, maar het OM zegt dit nooit te hebben tegengesproken.

In de rechtbank van Den Bosch diende een inleidende zitting in een zaak die draait om meerdere drugslabs. Een deel van het bewijs is gestoeld op communicatie via Sky-toestellen.

Het is een discussie die wordt gevoerd in vrijwel elke strafzaak waarbij gebruik wordt gemaakt van deze berichten: communicatie die in handen van justitie is na het hacken van de aanbieders van encryptietoestellen.

Volgens advocaten was de rol van Nederland dusdanig groot dat er verantwoording moet worden afgelegd over hoe deze hacks tot stand zijn gekomen.

Het OM wijst erop dat zowel de server van encryptietelefoonaanbieder EncroChat als die van Sky in Frankrijk stond. Daar zijn de servers gehackt onder de verantwoordelijkheid van Frankrijk en is er toestemming verkregen van een Franse rechter. Hoe dit is gebeurd, is een Frans staatsgeheim.

Maar dat er toestemming voor is gegeven door een Franse rechter, is volgens het OM voldoende verantwoording. Daar heeft het OM tot nu toe van elke rechtbank gelijk in gekregen.

Document zou wel degelijk wijzen op actieve bijdrage

In de rechtszaal van Den Bosch werd door advocaten echter gewezen op een document van een Parijse rechtbank waar Crimesite onlangs over berichtte en dat ook is ingezien door NU.nl. Hierin staat dat "Nederlandse rechercheurs en technici in het kader van een gemeenschappelijk onderzoeksteam een techniek hebben ontwikkeld" waarmee de communicatie kon worden onderschept.

"Wanneer dit waar blijkt te zijn, zal dit grote gevolgen hebben voor de Nederlandse strafrechtpraktijk", aldus advocaat Arne Kloosterman. Dat betekent namelijk dat het OM "de samenleving systematisch heeft voorgelogen", aldus de raadsman.

Volgens de officier van justitie is hier geen sprake van. "Het klopt dat er is meegewerkt aan de tapsoftware door het team High Tech Crime", aldus het OM. "Maar dit gebeurde onder Franse regie in een Frans onderzoek", en dus verandert dit niets aan de situatie zoals die is geschetst, aldus de officier. Dat er een bijdrage is geleverd, is volgens het OM ook nooit tegengesproken.