De rechtbank in Zwolle heeft de 46-jarige Michel B. woensdag vrijgesproken van de moord op Henk Wolters in 2019. Wel is de man tot zes jaar cel veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een grote wapenopslag die in 2020 net buiten zijn woonplaats Zwolle werd gevonden. Tegen B. was in totaal 27 jaar gevangenisstraf geëist.

Beide zaken zijn met elkaar verbonden door de vondst van het automatische vuurwapen waarmee Wolters op 31 december 2019 vermoedelijk is geliquideerd. De man werd vlak bij zijn woning doorzeefd met kogels en overleed op straat.

Dat wapen, een Glock 17, lag in een van vijf ingegraven tonnetjes die op 8 september 2020 bij toeval ontdekt zijn bij landgoed Schellerberg. Er werden in totaal 9 automatische vuurwapens, 21 scherpe handgranaten en 15 vuurwapens gevonden.

Op onder meer de trekker van die Glock 17 zat DNA van B. De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie (OM) eens dat dit het moordwapen is geweest, al is onder meer de loop vervangen. B. had de beschikking over het wapen, want het werd in zijn ondergrondse wapenopslag aangetroffen.

Het scenario van het OM dat het B. was die de kogels op Wolters afvuurde, is volgens de rechtbank echter te speculatief.

OM: Te weinig bewijs om B. als schutter aan te wijzen

B. had geen alibi, was ten tijde van de moord in Zwolle en liet volgens het OM bewust zijn telefoon thuis om niet traceerbaar te zijn. "Maar hij is niet op de plaats delict gezien en hij wordt er niet aan gelinkt. Het is een te grote stap dat hij dan ook de schutter is geweest. Dit alles is onvoldoende om redelijke twijfel uit te sluiten", las de voorzitter voor uit het vonnis.

B.'s advocaat Jan-Hein Kuijpers laat in een reactie aan NU.nl weten: "De rechtbank heeft de vergaande conclusies en aannames van de officier terecht niet voor haar rekening willen nemen."

Het is volgens de rechtbank niet bewezen dat er sprake was van een slepend conflict tussen B. en het slachtoffer. In het criminele circuit spelen doorgaans vele vetes, aldus de rechtbank. Daarom is B. vrijgesproken van moord.