Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet van de Raad van State zeker drie uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers een schadevergoeding betalen omdat ze in afwachting van hun uitzetting naar Algerije onterecht vastzaten. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter van Nederland kan gevolgen hebben voor andere Algerijnen die in detentie op uitzetting wachten.

De uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers kunnen door tegenwerking van de Algerijnse overheid niet door Nederland worden uitgezet. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen.

Detentie in afwachting van uitzetting is daarom niet geoorloofd, meldt de Raad van State (RvS) in drie uitspraken. Daarom moet Van der Burg twee van hen een schadevergoeding van bijna 9.000 euro betalen, zegt een woordvoerder van de hoogste bestuursrechter van Nederland tegen NU.nl. De vergoeding is voor de periode begin februari tot en met 4 mei.

De derde Algerijn heeft al eerder een schadevergoeding van ruim 2.000 euro gekregen, omdat hij eerder is vrijgelaten. De standaardvergoeding voor onterechte detentie is volgens de woordvoerder ongeveer 100 euro per dag.

Onbekend aantal uitgeprocedeerde Algerijnen zit nog vast

De uitspraken raken meer Algerijnen die in detentie op uitzetting wachten, zegt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is bij de RvS niet bekend om hoeveel Algerijnen het gaat.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn ruim 250 aanvragen voor een laissez-passer (tijdelijk reisdocument) ingediend, die stuk voor stuk door Algerije zijn afgewezen. Deze Algerijnen zitten echter niet allemaal in detentie.

Volgens Van der Burg is het nodig uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers in detentie te zetten, zodat ze naar Algerije kunnen worden uitgezet. De Algerijnen hebben een laissez-passer nodig om naar hun thuisland te reizen. Die pas moet door de Algerijnse autoriteiten worden verstrekt, maar tot nu toe doen die dat niet.

Verbetering: Op basis van informatie van persbureau ANP meldde NU.nl eerder dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor ruim 250 uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers. Die informatie klopt niet. Niet al deze personen zitten vast. Het bericht is aangepast.