Nog geen 20 procent van de huisartsen in Nederland verwacht over vijftien jaar dat beroep nog uit te oefenen, blijkt uit onderzoek van journalistiek collectief Spit voor De Groene Amsterdammer en Trouw.

Van de 620 geënquêteerde huisartsen vindt ruim 90 procent het vak te zwaar voor een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 59 uur. Ruim de helft van deze artsen weet niet of ze de komende vijftien jaar zullen doorgaan met hun werk.

Spit voerde ook uitgebreide gesprekken met twintig huisartsen. Meerdere van hen zeiden zich 'het afvoerputje' van de zorg te voelen, vanwege de vele extra taken die zij op hun bord krijgen.

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, het gebrek aan opvang voor ouderen en personeelstekorten in de thuiszorg zijn enkele oorzaken van de verhoogde werkdruk die de huisartsen ervaren.

Steeds minder huisartsen hebben eigen praktijk

Van de huisartsen in opleiding wilde 62 procent een eigen praktijk beginnen of ergens in vaste dienst gaan werken, bleek uit onderzoek in 2021 van bureau Nivel. Maar in 2019 had nog 60 procent van de huisartsen een eigen praktijk terwijl 20 procent actief was als invaller.

Wie als zzp'er aan de slag gaat, bepaalt zelf zijn werktijden. En vanwege het tekort aan huisartsen is is de betaling goed. Waarnemers en invallers hoeven daarnaast geen praktijkruimte te huren of kopen en personeel aan te nemen.

Huisartsen met een eigen praktijk die met pensioen willen, vinden vooral buiten de grote steden geen opvolgers, blijkt uit het onderzoek van Spit. Hun praktijken worden regelmatig overgenomen door commerciële bedrijven die met zzp'ers werken. In die praktijken bouwen huisartsen en hun cliënten niet langer een vertrouwensrelatie op.