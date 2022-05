In een portiekflat in Dordrecht is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. De bewoners van alle zestien woningen hebben de nacht elders moeten doorbrengen.

Rond 20.00 uur rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit naar het pand aan de Troelstraweg. De brand was ontstaan op een balkon en vervolgens overgeslagen naar het dak, meldde Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Alle woningen werden daarop ontruimd.

Ruim een uur na het uitbreken van de brand leken de vlammen onder controle en werd er nageblust. Het dak werd opengebroken om "alle scenario's uit te sluiten", aldus de veiligheidsregio. Omwonenden is door de brandweer aangeraden uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Nadat de brandweer het pand had vrijgegeven, konden bewoners een ronde door hun woning maken. Ze werden daarbij begeleid door de brandweer, de politie en stichting Salvage. De gemeente zorgt dat het pand beveiligd wordt. Ook regelt de gemeente huisvesting voor de gedupeerden die niet bij familie terechtkunnen.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht spreekt op Twitter van een heftige situatie voor de bewoners. Hij is dinsdagavond naar de lokale bibliotheek gegaan om te spreken met de hulpdiensten en de bewoners die er werden opgevangen. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners bij te staan en te helpen bij de afhandeling van eventuele schade.