Een aanhoudingseenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie heeft dinsdag samen met een specialistisch team van de brandweer een man aangehouden in een appartementencomplex in Zeewolde in Flevoland. Ruim dertig woningen in het complex werden eerder op de middag ontruimd, omdat de politie na dreigementen van de man rekening hield met ontploffingsgevaar. In de loop van de avond konden de ongeveer vijftig geëvacueerde bewoners weer naar huis.

Het incident vond plaats aan de Cumulus in de Flevolandse plaats. De omgeving van die straat werd na de dreigementen afgezet. Verschillende hulpdiensten werden rond 14.30 uur opgeroepen, waaronder de politie en de brandweer.

De verwarde man is na zijn arrestatie nagekeken door ambulancepersoneel, laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl. Daarna is hij overgedragen aan de ggz.

De politie deed onderzoek in de woning waar de man was aangehouden om te kijken of de situatie veilig was. Dat bleek het geval. De bewoners van het ontruimde appartementencomplex konden in de loop van de avond weer naar huis. De omgeving is inmiddels niet meer afgezet.

De verwarde man woont volgens de politie in het appartementencomplex. Hij zou al eerder verward gedrag hebben vertoond.

Hulpdiensten schaalden groot op

Vanwege de mogelijke ernst van het incident kondigden de hulpdiensten GRIP 1 af. Dat houdt in dat de verschillende hulpdiensten intensiever gaan samenwerken. Alle hulpdiensten zijn inmiddels weer vertrokken van de locatie.

De ongeveer vijftig bewoners van de ontruimde appartementen werden tijdens het incident deels in het gemeentehuis opgevangen. Een ander deel kon terecht bij bekenden.