Een aantal woningen in de gemeente Zeewolde in Flevoland is dinsdagmiddag ontruimd na dreigementen van een verwarde man. De politie houdt rekening met ontploffingsgevaar.

Het incident gebeurde aan de Cumulus in de Flevolandse plaats. De omgeving van die straat is afgezet.

Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder politie en brandweer. Omroep Flevoland meldt dat een aanhoudingseenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse is.

Vanwege de mogelijke ernst van het incident hebben de hulpdiensten GRIP 1 afgekondigd, laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl. Dit houdt in dat de verschillende hulpdiensten intensiever gaan samenwerken.

De woordvoerder kan nog geen uitspraken doen over het aantal ontruimde appartementen of de aard van de dreigementen.

