Een appartementencomplex met ruim dertig woningen in de gemeente Zeewolde in Flevoland is dinsdagmiddag ontruimd na dreigementen van een verwarde man. De politie houdt rekening met ontploffingsgevaar.

Het incident gebeurde aan de Cumulus in de Flevolandse plaats. De omgeving van die straat is afgezet. De politie probeert in contact te komen met de man.

Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder politie en brandweer. Omroep Flevoland meldt dat een aanhoudingseenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse is.

De verwarde man woont volgens de omroep in het appartementencomplex. Hij zou eerder verward gedrag hebben vertoond.

Vanwege de mogelijke ernst van het incident hebben de hulpdiensten GRIP 1 afgekondigd, laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl. Dit houdt in dat de verschillende hulpdiensten intensiever gaan samenwerken.

De politiewoordvoerder kan nog geen uitspraken doen over de aard van de dreigementen. De bewoners van de ontruimde appartementen worden in het gemeentehuis opgevangen.