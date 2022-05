De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag besloten twee verdachten van de 'vergisontvoering' in het Noord-Hollandse Cruquius voorlopig vrij te laten. De zaak baarde ophef nadat het slachtoffer zich in augustus vorig jaar met ontbloot bovenlijf en tape om zijn handen had gemeld bij een woning in Delft.

Het slachtoffer uit Hoofddorp werd op 5 augustus 2021 in de omgeving van de woonboulevard in Cruquius uit zijn auto getrokken, in een bus geduwd en meegenomen. Hij werd vijf dagen later gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van een vergissing, mede omdat een man uit Rosmalen zich bij de politie meldde en zei dat hij het beoogde doelwit was. Aanleiding zou een partij cocaïne van 1.899 kilo zijn die in de haven van Antwerpen in beslag was genomen.

Na de vergisontvoering volgde een reeks aanslagen op panden en woningen die te linken zijn aan de man die zei het beoogde slachtoffer te zijn.

Twee verdachten nog voortvluchtig

In totaal worden tien verdachten verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering. Twee van hen zijn nog voortvluchtig.

De rechtbank oordeelde dat verdachten Ferhat Y., bijgestaan door advocaat Juriaan de Vries, en Mike K., met als raadsvrouw Lotna Kleczewski, de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak in vrijheid mogen afwachten.

Zij moeten zich wel aan enkele voorwaarden houden, waaronder een contactverbod met hun medeverdachten, een meldplicht, een vaste verblijfplaats aanhouden en meewerken aan een ambulante behandeling.

OM oneens met vrijlating

Het OM verzette zich maandag nog tegen de vrijlating van de twee. K. heeft volgens de officier van justitie de afgelopen negen maanden "geen enkele verklaring afgelegd" over zijn vermeende betrokkenheid.

Y. had volgens het OM "een aansturende rol" bij de ontvoering. Dat zou blijken uit berichten die zijn gevonden op zijn telefoon, waarin hij zou hebben aangedrongen op onder meer het blinddoeken van het slachtoffer.

De volgende zitting is op 18 juli. Wanneer de inhoudelijke behandeling is, is nog niet duidelijk.