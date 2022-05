De winnaar van een prijs van 12,8 miljoen euro heeft zich dinsdag gemeld bij de Staatsloterij. De trekking van de betreffende loterij was al in maart, maar de eigenaar van het winnende lot was nog spoorloos.

De afgelopen dagen werd onder meer geflyerd en een reclamevliegtuigje ingezet bij Bleiswijk. Daar werd het lot in een Primera verkocht.

Volgens de Staatsloterij heeft de persoon in kwestie "mede dankzij deze publiciteit" zijn lotnummer opnieuw bekeken en zich daarna gemeld om de miljoenenprijs te claimen. Eerder riep de Staatsloterij Bleiswijkers ook al op nog eens goed te zoeken naar het lot.

De winnaar blijft anoniem. Het is dus ook niet duidelijk of diegene uit Bleiswijk komt.