Het bevrijdingsmonument aan het Kiekpad in Leiden is, één dag voor de Nationale Dodenherdenking, beklad met graffiti. De gemeente doet aangifte, zo meldt Sleutelstad dinsdag.

Op een muur naast het standbeeld staat 'kk gemeente'. Die lettercombinatie wordt gebruikt als afkorting voor kanker als scheldwoord. Ook is er een dolk met bloed getekend is er een anarchistisch symbool te zien.

De laatste tijd komt het in Leiden vaker voor dat een kunstwerk of een object wordt beklad, meldt Omroep West. Dat gebeurde onder meer met het regenboogmonument bij de Haarlemmerstraat.

"We vinden het onacceptabel dat er opnieuw een standbeeld is beklad", reageert de gemeente in gesprek met de omroep. "Het standbeeld is inmiddels schoongemaakt door de Kunstwacht."

Bij het standbeeld worden op 4 mei na de herdenkingsdienst kransen gelegd en twee minuten stilte gehouden.