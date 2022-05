Vermeend topcrimineel Jos L. is dinsdag door het Openbaar Ministerie (OM) op de nationale opsporingslijst gezet. Er is een beloning van 75.000 euro voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.

L., ook bekend als 'Bolle Jos', wordt door justitie gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België. Hij zou de opbrengsten hebben witgewassen.

De man werd eerder al in verband gebracht met de in oktober 2019 verdwenen Naima Jillal. De politie zei daarover dat Jillal ter verantwoording is geroepen voor een mislukte cocaïnedeal.

Jillal verdween nadat zij in Amsterdam in een auto was gestapt. Uit onderschepte berichten die verstuurd zijn met pgp-telefoons (pretty good privacy), komt volgens het OM naar voren dat L. "een rol heeft gespeeld bij en zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal".

Op een telefoon, die in beslag is genomen in het Marengo-onderzoek waarin Ridouan T. hoofdverdachte is, heeft de politie foto's gevonden van een vrouw die vermoedelijk Jillal is. Uit de foto's blijkt dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.

Drugs in Antwerpse haven

De dertigjarige geboren Bredanaar zou de drugs vooral binnenhalen via de haven in Antwerpen, waar hij over corrupte contacten beschikt. Een mislukt transport in augustus 2020 in België zou reden zijn geweest om L. eerder al op een internationale opsporingslijst te plaatsen.

In Het Parool en AD was vorig jaar te lezen hoe uit gekraakte berichten van encryptieprovider Sky is op te maken hoe een beveiliger in de haven moedwillig een oogje dichtkneep. Op deze manier kon een partij van 476 kilo cocaïne uit een container in de Antwerpse haven worden gehaald. De beveiliger zou worden aangestuurd door L.

Bolle Jos verblijft vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland. Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije verblijft. Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de plaatsing van L. op de Nationale Opsporingslijst.

De advocaat van L., Guy Weski, zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren omdat hij nog geen enkel dossier heeft gezien met betrekking tot verdenkingen tegen zijn cliënt.