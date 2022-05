De gevangenis in Sittard heeft in februari per ongeluk een tbs'er op straat gezet. Nog dezelfde dag meldde de man zich bij tbs-kliniek De Rooyse Wissel, bevestigt een woordvoerder van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dinsdagochtend aan 1Limburg.

De man zat al in de tbs-kliniek, toen hij naar de gevangenis moest omdat hij contact had opgenomen met een van zijn slachtoffers. Dat had de rechter hem eerder verboden. Het is niet duidelijk welk misdrijf de tbs'er had gepleegd.

Vanwege zijn poging tot contact met het slachtoffer moest de man een korte celstraf van zeven dagen uitzitten in de gevangenis in Sittard. Daar arriveerde hij op 22 februari, een week later werd hij vrijgelaten.

Maar in de gevangenis was niet bekend dat de man weer terug naar de kliniek moest en dus werd de man onterecht vrijgelaten. In een gezamenlijke verklaring van de woordvoerder van minister Weerwind, justitie en de gevangenis wordt erkend dat de man "ongeoorloofd is vrijgelaten door onvoldoende uitwisseling van informatie tussen de diverse partners".

De fout had echter geen grote gevolgen, schrijft de lokale omroep. De man meldde zich zelf bij De Rooyse Wissel, waar met hem over het voorval werd gesproken. Er volgen geen consequenties voor de man.

"De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft intern, samen met de kliniek en het Openbaar Ministerie, de situatie onderzocht en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen", aldus de woordvoerder van minister Weerwind. Wat die maatregelen precies zijn, wil hij niet zeggen.