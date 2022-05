De zon breekt dinsdag regelmatig door. Een matige noordelijke tot noordwestelijke wind voert koudere en vochtige lucht aan. Het wordt 12 tot 19 graden.

Vooral in het zuiden kan het door zonnige perioden opwarmen tot een graad of 15, maar op plaatsen met hardnekkige bewolking wordt het hooguit 12 of 13 graden.

Door de wind voelt het nog iets kouder aan. Het kan plaatselijk licht regenen, maar het blijft bijna overal droog. De hele dag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af.