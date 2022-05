In het Gelderse Lunteren is opnieuw vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf. De ongeveer 90.000 legkippen worden gedood om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond.

In de afgelopen periode zijn in de regio meerdere bedrijven geruimd nadat de vogelgriep was waargenomen. Binnen een straal van 3 kilometer van het huidige bedrijf liggen 32 andere pluimveebedrijven. Die worden de komende twee weken extra goed in de gaten gehouden.

Er wordt gecontroleerd of er signalen zijn die op vogelgriep wijzen. Bij een aantal bedrijven gebeurde dat al vanwege eerdere besmettingsgevallen in de omgeving.

Sinds oktober 2021 geldt een ophokplicht voor vogels bij commerciële pluimveehouders. Dat betekent dat zij hun dieren moeten binnenhouden en afschermen. In veel Europese landen komt momenteel vogelgriep voor.