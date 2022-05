De centrale opvanglocatie in het Groningse Ter Apel stroomt maandag helemaal vol. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er maandagavond iets meer dan tweeduizend asielzoekers in het opvangcentrum zullen zijn.

Het centrum heeft plek voor maximaal tweeduizend mensen, maar een woordvoerder verwacht dat er in de nacht van maandag op dinsdag wel voor iedereen plaats is in Ter Apel.

"Die capaciteit van tweeduizend is niet zozeer vanwege het aantal bedden, maar als gevolg van een afspraak met de gemeente", zegt de woordvoerder tegen NU.nl. "Vaak zitten we eronder, soms erboven. Wanneer er iets meer mensen zijn, kunnen die alsnog een bed krijgen."

Op maandagen melden zich over het algemeen de meeste mensen bij de centrale opvanglocatie, aldus het COA. Het lijkt er daarom op dat de capaciteit deze week net voldoende zal zijn. Er is echter geen plek om een nieuwe piek in aanmeldingen tegemoet te komen, waarschuwt de woordvoerder.

Nood blijft hoog voor meer opvang op lange termijn

Deze week gaan noodopvanglocaties open in Kampen en Venray. Daar is op korte termijn plaats voor in totaal driehonderd mensen.

Het COA heeft dringend behoefte aan plaatsen waar vluchtelingen voor langere tijd kunnen wonen. In de 111 asielzoekerscentra in Nederland is geen plaats meer.

"Het is een structureel onderliggend probleem dat er te weinig opvangplekken buiten Ter Apel zijn. Zo blijft het een delicaat evenwicht tussen het aantal mensen dat zich aanmeldt en het aantal opvangplekken dat elders in Nederland vrijkomt om mensen op te vangen", aldus de woordvoerder.