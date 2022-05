De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) heeft maandag nieuwe maatregelen opgesteld om de kans op ernstige incidenten in jeugdgevangenissen te verkleinen. Het besluit is genomen na het dodelijke steekincident in Den Hey-Acker in Breda en eerdere ernstige incidenten in RJJI-locaties.

Een maatregel die per direct wordt opgenomen in alle RJJI-locaties, is een tijdelijk verbod op het gebruik van scherpe messen. Waar het eerst nog mogelijk was om tijdens kookactiviteiten vlees of groente te snijden, mag voortaan alleen nog maar met voorgesneden voedsel gekookt worden. Schilmesjes worden vervangen door dunschillers, maar bestekmessen om boterhammen te smeren blijven wel beschikbaar.

Ook op de afdeling onderwijs, waar hout- en metaalbewerkingslessen worden gegeven, wordt gekeken naar de omgang van gereedschappen die mogelijk als steekwapen gebruikt kunnen worden.

Beter bijhouden van mentale staat van jongeren

Daarnaast wil de RJJI beter bij gaan houden hoe de jongeren in de instellingen zich voelen, door middel van een signaleringslijst. Op basis van deze lijst kan vervolgens worden bepaald of het voor bepaalde jongeren verantwoord is om onderwijs te volgen, te koken of naar een stageplek te gaan. Volgens de RJJI moet de signaleringslijst een "extra hulpmiddel naast de waarneming en intuïtie van medewerkers" zijn.

Ook willen de instellingen beter zicht hebben op het onderscheppen van smokkelwaar. De RJJI meldt dat al geruime tijd veel in de instellingen naar binnen wordt gesmokkeld. Ook hier willen de instellingen in verbeteren, onder andere door gebruik te maken van interne en externe deskundigen en de inzet van dronesystemen.

Imago verbeteren

Door de reeks van ernstige incidenten heeft het imago binnen de jeugdgevangenissen "onterecht een forse deuk opgelopen", meldt de RJJI. "Dagelijks wordt er door vele collega's hard gewerkt om jongeren hun straf of maatregel op een humane wijze te laten ondergaan. Iedereen doet zijn uiterste best om de jongeren die tijdelijk bij ons verblijven, op te voeden, te behandelen, te scholen, te resocialiseren, een luisterend oor te bieden en tot steun te zijn."

"Dat het daarbij soms misgaat proberen we te voorkomen, maar dit lukt helaas niet altijd. De incidenten krijgen - begrijpelijkerwijs - meer aandacht dan de successen, die er gelukkig ook zijn." De RJJI zegt zich te gaan buigen over de vraag hoe ze hun imago kunnen verbeteren.

Ondanks maatregelen nog problemen

Het is niet de eerste keer dat er maatregelen worden getroffen om de situatie in jeugdgevangenissen te verbeteren. Sinds vorig jaar zomer zijn maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, waaronder het werven van extra gedragswetenschappers, groepsleiders en ander personeel.

In maart van dit jaar publiceerden de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie een voortgangsrapportage waaruit bleek dat er ondanks maatregelen nog veel problemen waren in jeugdgevangenissen.

Dit keer zijn de maatregelen opgesteld naar aanleiding van een steekincident in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda van april dit jaar. Toen werd een negentienjarige man uit Enschede tijdens het koken doodgestoken door een achttienjarige medegedetineerde.