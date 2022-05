Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben de afgelopen winter ruim 41 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is een stuk minder dan in de winter van 2020-2021. Toen strooide Rijkswaterstaat 135 miljoen kilo zout.

Afgelopen winter, die zachter was dan de winter ervoor, werd er per provincie gemiddeld twintig keer preventief gestrooid op de snelwegen. De strooiwagens legden bij elkaar toch nog ruim 600.000 kilometer af. Dat zijn vijftien rondjes rond de wereld.

Op 1 april strooide Rijkswaterstaat vanwege de sneeuw en hagel in 24 uur nog ruim vijf miljoen kilo zout om de gladheid te bestrijden. Het gladheidsseizoen loopt van 1 oktober tot 1 mei.

Er waren vorig seizoen 88 nachten waarbij de temperatuur richting de nul graden Celsius ging. Tijdens deze nachten hielden gladheidscoördinatoren van Rijkswaterstaat de wegdektemperaturen goed in de gaten om te bepalen of er gestrooid moest worden. Deze beslissing valt vaak pas midden in de nacht.

Na het sein van de gladheidscoördinatoren hebben de strooiwagens binnen twee uur de snelwegen en op- en afritten bestrooid. Vaak gebeurt dat tussen 3.00 en 4.00 uur, zodat zij voor de ochtendspits van de weg zijn.