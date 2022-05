Russen in Nederland zijn de afgelopen periode geïntimideerd door anonieme personen die belden met de vraag "waar hun loyaliteit ligt". Dat meldt koepelorganisatie Universiteiten Nederland aan Het Financieele Dagblad.

De koepelorganisatie kan niet aangeven hoeveel van dit soort meldingen bij universiteiten zijn binnengekomen. Wel is duidelijk dat de anonieme bellers zich voordoen als medewerkers van de Russische overheid. Vervolgens wordt gevraagd of de gebelde persoon de Russische inval in Oekraïne steunt.

Het ministerie van Onderwijs heeft bevestigd dat dit inderdaad gebeurt. Over de identiteit van de gebelde personen willen zowel het ministerie als de koepelorganisatie geen informatie geven. Wel is duidelijk dat het gaat om enkele Russische studenten en een Russische wetenschapper.

Ook de inlichtingendienst AIVD bevestigt de intimidaties aan het adres van Russen in Nederland. Volgens de inlichtingendienst is er een direct verband met de Russische inval in Oekraïne. De organisatie noemt de intimiderende telefoontjes "zeer kwalijk".

Oekraïense vlag

"Russen in Nederland hebben toegang tot vrije media en contact met familie of kennissen in Rusland. Die kritische blik die zij overbrengen, ziet de Russische overheid als niet wenselijk", zegt een woordvoerder van de AIVD tegen Het Financieele Dagblad.

De krant schrijft verder dat niet echt duidelijk is wat er precies tijdens de telefoontjes wordt gezegd. In totaal is er één persoon die anoniem haar verhaal wilde doen. Zij werd vlak na het begin van de Russische invasie gebeld. "De man zei dat hij op Facebook zag dat ik een Oekraïense vlag had geplaatst en hij vroeg of ik voor Oekraïne ben. Hij was vriendelijk, maar ik vond het in de context van de oorlog ongemakkelijk en een beetje intimiderend", aldus de Russin.