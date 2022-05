Het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) heeft vorig jaar 5.286 klachten en vragen gekregen over ongelijke behandeling, een record volgens het College. Bijna de helft daarvan kan volgens de wet worden gezien als discriminatie. Corona en de toeslagenaffaire zorgden voor extra meldingen.

De meeste klachten en vragen gingen over een beperking of een chronische ziekte. Dat was de afgelopen vijf jaar ook al het geval.

In de zogenoemde discriminatiemonitor schrijft het college dat zij bijna zeshonderd meldingen binnenkreeg van racisme. Daarnaast dienden nog ruim 450 mensen klachten en vragen in omdat ze het gevoel hadden gediscrimineerd te worden op basis van hun geslacht.

CvdRM ontving daarnaast 2.328 meldingen omdat mensen zich gediscrimineerd voelden door de overheid door invoering van het coronatoegangsbewijs. Deze meldingen kunnen volgens de wet niet direct gezien worden als discriminatie. In totaal waren er 2.873 mensen van wie de klacht niet voldeed aan de wettelijke gronden voor ongelijke behandeling.

In 2017 ontving CvdRM in totaal 5.423 klachten en meldingen, ook over andere mensenrechten of onderwerpen die niet specifiek over mensenrechten gaan, licht een woordvoerder toe aan NU.nl. De jaren daarna liep het totaal aantal meldingen terug, tot 3.581 in 2020. Het afgelopen jaar was er dus een duidelijke stijging te zien.

Hoogbegaafd kind niet goed geholpen

De coronapandemie verergerde in 2021 de situatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte, stelt het college, zeker als zij moeite hadden met het vinden van een baan, een opleiding of een huis. In de discriminatiemonitor worden voorbeelden genoemd van mensen die vanwege een beperking geen mondkapje kunnen dragen of niet volledig gevaccineerd konden worden, waardoor de CoronaCheck-app voor problemen zorgde.

Daarnaast waren de Tweede Kamerverkiezingen niet altijd toegankelijk voor mensen met een beperking en dienden 77 ouders een klacht in omdat hun hoogbegaafde kind niet goed geholpen wordt op school.

Veel van de klachten over racisme volgden naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Ook vermoedden mensen dat ze etnisch geprofileerd werden, bijvoorbeeld door gemeenten bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Bij meer dan de helft van de melders over geslachtsdiscriminatie ging het om mensen die in hun werk benadeeld werden omdat ze zwanger waren of een kinderwens hadden. Het college wijst daarnaast op het probleem van seksuele intimidatie op de werkvloer.