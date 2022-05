Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de afgelopen jaren voor tientallen ernstige zeden- en geweldsincidenten zelf een straf opgelegd, blijkt uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd. Dat is tegen de regels in, het OM mag dat namelijk alleen doen bij lichtere vergrijpen.

In totaal werd er de afgelopen vijf jaar 45 keer een straf door het OM opgelegd voor delicten waar een maximale straf van meer dan zes jaar voor staat. In 39 gevallen ging het om zware mishandeling en in 9 gevallen om aanranding.

Het OM mag alleen zelf straffen opleggen in zaken waarvoor een lagere maximumstraf geldt. In deze zaken mag de aanklager geen celstraf op leggen, maar bijvoorbeeld wel een taakstraf of een boete. De bedoeling hiervan is om de rechter te ontlasten.

Het OM meldt aan Trouw niet te weten hoe het kan dat er toch tientallen keren voor zwaardere delicten zelf een straf is opgelegd. De aanklager gaat dit uitzoeken.

Groot grijs gebied

Dit soort strafbeschikkingen is altijd omstreden geweest. Want naast de gevallen die wettelijk zijn uitgesloten van een OM-straf, is er een grijs gebied met gevallen waarvan niet duidelijk is of het OM die mag vervolgen. Voorbeelden hiervan zijn stalking, het verspreiden van kinderporno en huiselijk geweld.

Volgens de richtlijn van het OM worden dit soort zaken in principe altijd naar de rechter gestuurd, schrijft Trouw. Een officier van justitie kan anders besluiten na intern overleg, bijvoorbeeld als dat in het belang van het slachtoffer is of als de persoonlijke omstandigheden van een verdachte daar om vragen.

Deskundigen laten aan de krant weten kritisch te zijn op de gang van zaken bij het OM. Robin Fontijne, juridisch adviseur bij Slachtofferhulp, zegt bijvoorbeeld dat het voor slachtoffers belangrijk kan zijn om bij een zitting aanwezig te zijn en gebruik te maken van het spreekrecht. Bij een strafbeschikking van het OM is alleen een schriftelijke slachtofferverklaring mogelijk.

Strafbeschikkingen kwamen in 2021 aanzienlijk vaker voor dan jaar eerder

In 2021 deelde het OM in totaal iets minder dan 85.000 strafbeschikkingen uit, een stuk meer dan de 67.000 het jaar ervoor. Een belangrijke reden hiervoor is de coronacrisis, waardoor het druk werd bij rechtbanken en meer zaken aan het OM werden overgelaten.

Het OM verwacht dat dit aantal de komende jaren weer zal teruglopen. Ook is de richtlijn binnen het OM aangescherpt, waardoor duidelijker wordt welke zaken naar de rechter moeten en welke door het OM beslecht mogen worden. Een woordvoerder meldt aan Trouw dat de regels nu een stuk duidelijker zijn.